Севастополь, 14 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Очаг возгорания на ракетном крейсере «Москва» локализован. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Открытого горения нет», — добавили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что взрывы боеприпасов на крейсере прекращены, само судно сохраняет плавучесть.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота вспыхнул 14 апреля. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, судно получило серьёзные повреждения.

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Экипаж был полностью эвакуирован, пострадавших в результате инцидента нет. Причины и обстоятельства пожара на борту крейсера устанавливаются.