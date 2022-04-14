Уфа, 14 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 24 апреля планируют начать обрабатывать от клещей и грызунов места массового отдыха в Уфе. Об этом сообщила представитель управления Роспотребнадзора по региону Гульфия Саляхутдинова в прямом эфире из центра управления Башкирией.

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Она также сообщила, что обработку скверов и парков Уфы от клещей планируют завершить к 8 мая, от грызунов — к 31 мая: всего планируют обработать 555 га площади.

Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора призывают жителей заблаговременно позаботится о своем здоровье — пройти курс профилактических прививок.