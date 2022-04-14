Туапсе, Краснодарский край, 14 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о волнении моря в районе Туапсе сохраняется на 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ураган

Как уточняется, по прогнозу синоптиков, 14 апреля в в порту Туапсе до конца дня сохраняется сильный тягун (колебание воды, вызывающие перемещение судов на причалах), зыбь от юго-запада, высота волн достигает 40-45 дм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре спасатели и коммунальщики устраняют последствия ураганного ветра. Известно об одном пострадавшем — на прохожую обрушился рекламный щит. Повреждено несколько автомобилей. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.