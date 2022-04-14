Омск, 14 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. До 8 апреля в Омской области складывалась стабильная пожарная обстановка, однако ситуация осложнилась с приходом ранней весны и аномально высоких температур. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин.

(сс) skeeze Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Новосибирской области, 14 апреля состоялась пресс-конференция по ситуации с пожароопасным периодом в регионах Сибири.

На пресс-конференции Рекин отметил, что в Омской области зафиксировано рекордное количество термоточек – 1731 (из них в пятикилометровой зоне от населённых пунктов – 1338).

Сначала пожароопасный сезон объявили в южных районах региона. В центральном и северном – 12 и 15 апреля соответственно. В восьми районах зафиксирован уже третий класс пожарной опасности в лесах.

Первые лесные пожары в Омской области были зарегистрированы 11 апреля. С начала года зарегистрировано уже десять пожаров на общей площади более 150 га.

Максимальный пик зарегистрированных термоточек пришелся на 12 апреля (более 700 за сутки). — более 700 за сутки. Благодаря предпринятым мерам количество термических аномалий удалось сократить в несколько раз.

Проблемными остаются территории 250 населённых пунктов. Там ещё не завершена уборка сухой травы и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе началась борьба с ландшафтными пожарами.

Читайте также: Названы регионы Сибири, где ландшафтные пожары угрожают населению