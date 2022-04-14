Москва, , 13:01 — REGNUM Мероприятия по борьбе с коронавирусом на рабочих местах продолжает проводить почти каждая вторая компания в России (49%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

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Чаще всего работодатели рекомендуют сотрудникам сделать прививку COVID-19, проводят регулярную дезинфекцию помещений, переводят персонал офисов на «удаленку», измеряют температуру

Часть компаний в РФ продолжает закупать средства индивидуальной защиты, а персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых организаций регулярно сдают ПЦР-тесты. Никаких мер по борьбе с COVID-19 не предпринимают в 33% компаний.

Опрос проведён 1–11 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 125 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в октябре–ноябре 2021 года большинство компаний организовали вакцинацию сотрудников от COVID-19 — 59%.

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