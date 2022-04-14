Черкесск, , 12:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дело о хищении 160 млн рублей и нецелевом расходовании бюджетных денежных средств в размере более 400 млн рублей при строительстве Большого Ставропольского канала дошло до суда. В совершении преступления подозреваются бывший директор государственного бюджетного учреждения и двое руководителей-подрядчиков, сообщили 14 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установило следствие, в период с 2007 по 2013 год подозреваемый, действуя в составе организованной группы совместно с аффилированными лицами — руководителями коммерческих организаций, совершил хищение бюджетных средств на сумму свыше 160 млн рублей. Хищение совершалось путем внесения сфальсифицированных данных в акты о приемке и стоимости выполненных работ.

Помимо этих денежных средств, были похищены еще свыше 400 млн рублей, которые директор госпредприятия перечислил за выполнение работ, не предусмотренных проектом.

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