Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Американская команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать российской компании «Уралкалий» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона-2022. Об этом 14 апреля сообщает Motorsport.

Формула-1 Morio

По информации издания, «Хаас» отклонил требование «Уралкалия», который был титульным спонсором команды, и стал настаивать на дополнительной компенсации в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

«Хаас» утверждает, что имел право расторгнуть сделку из-за пункта в спонсорском соглашении о том, что «Уралкалий» должен не «наносить ущерб, не высмеивать и не снижать общественную репутацию, добрую волю и благоприятный имидж «Хааса».

«Хаас» утверждает, что введённые Евросоюзом санкции, а также связи владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина с Кремлём привели в действие пункт о нарушении репутации.

«Согласно единодушному мнению правоведов и прецедентному праву, сторона, которая расторгает договор из-за нарушения другой стороны, не обязана возвращать такой стороне то, что она уже получила по договору», — заявили в американской команде.

Как сообщало ИА REGNUM, «Хаас» расторг контракты с «Уралкалием» и российским гонщиком Никитой Мазепиным 5 марта. На тот момент ни ЕС, ни другие стороны не ввели никаких санкций против Мазепиных или «Уралкалия».

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