Париж, 14 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Елисейский дворец во Франции объявил, что церемония прощания с французским актером Мишелем Буке, скончавшимся в возрасте 96 лет 13 апреля, состоится в Доме Инвалидов в Париже 27 апреля, сообщает Le Parisien.

BéatriceLouise Мишель Буке

Церемония пройдет под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

«В течение семи десятилетий Мишель Буке доводил театр и кино до высшей степени накала и правды. От нас ушел священный монстр», — написал глава государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Мишель Буке, известный своими ролями в фильмах «Неверная жена» и «Борсалино», скончался в возрасте 96 лет.