Донецк, , 12:57 — REGNUM Петровский район Донецка и еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись в течение 10 минут обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 14 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Кременца со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:57 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 12:01 украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибра 122 мм, а в 12:07 обстреляли Ясиноватую, по которой было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в КНДР Александр Мацегора опроверг сообщения о том, что Москва якобы просила Северную Корею о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну.