Томск, 14 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Томске ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

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Режим «чёрного неба» будет действовать с 14 часов 14 апреля до 19 часов 15 апреля. Предприятия обязаны в этом период сократить выбросы загрязняющих веществ на 15-20%.

«Объявление прогноза неблагоприятных метеорологических условий никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий», — уточнили в мэрии.