Курган, , 12:57 — REGNUM В Курганской области за сутки на 14 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 24 человека, выписался по выздоровлению 141. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за сутки выявлено 90 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 14 апреля выявлено 102 735 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 988 человека, скончались 1 398 пациента (на два человека больше, чем днём ранее).

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