Кемерово, 14 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Парламент Кузбасса сегодня, 14 апреля, принял постановления «О создании Кемеровской агломерации» и «О создании Новокузнецкой агломерации». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Так, в состав Кемеровской агломерации включены территории 22 муниципальных образований, в Новокузнецкую агломерацию — 28 муниципальных образований.

Напомним, с инициативой создать две агломерации вокруг Кемерова и Новокузнецка выступил губернатор региона Сергей Цивилев. Депутаты области его поддержали. Согласие на отнесение к соответствующей агломерации выразили представительные органы всех муниципалитетов.