Симферополь, 14 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от встречи украинским президентом Владимиром Зеленским, но для таких переговоров нужен соответствующий документ. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

По его словам, «в предметном плане каких-то новаций» по встрече лидеров двух стран нет, и представителям СМИ рассказать пока нечего.

«Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа», — сказал Песков.

Он отметил, что пока нет понимания и по продолжению очных переговоров представителей России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, что от Путина «не последовало значительной реакции» на его слова о желании Зеленского установить с российским лидером прямой контакт.

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