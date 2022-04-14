Москва, , 12:55 — REGNUM Ожидается, что программой туристического кешбэка в России в 2022 году смогут воспользоваться порядка 3 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

При этом на данный момент указанной программой уже воспользовались порядка 1,5 млн человек, что показывает высокий уровень востребованности туристического кешбэка среди населения страны, отметила глава Ростуризма.

«Программа туристического кешбэка. У нас по этой программе свыше 1,5 млн человек уже приобрели туры. Это серьёзная поддержка людей на доступный отдых», — сказала Догузова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожидается рост числа работников туристической отрасли в России