Сеул, 14 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал ещё двух кандидатов на пост министров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление избранного главы государства.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Данное заявление он сделал 14 апреля в ходе пресс-конференции.

Известно, что министром продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства назначен глава Управления развития сельских районов и советник президента по сельскому хозяйству Чон Хван Гын, а министром труда — бывший генеральный директор Корейского фонда поддержки трудовых ресурсов Ли Чжон Сик.

Днем ранее Юн Сок Ёль назвал восемь кандидатов на министерские посты.

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