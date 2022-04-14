Саратов, 14 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Жительница Саратова перевела мошенникам крупную сумму в надежде выплаты компенсации за некачественный медицинский товар. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Телефонный мошенник

Злоумышленник позвонил 88-летней женщине с неизвестного номера и представился куратором отдела по выплатам компенсаций. Он пояснил, что ей положена выплата в размере 285 тыс. рублей за приобретенные ранее лекарства и медаппаратуру. Женщина поверила, так как действительно покупала аппарат для глаз, использование которого только привело к ухудшению зрения.

Для получения компенсации от нее требовалось оплатить оформление документов, транспортные расходы и услуги курьера, потом эти расходы якобы возмезтят. С начала апреля доверчивая бабушка перевела на указанный счет 432 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителю Казани позвонила женщина и поинтересовалась о приобретении им лечебного прибора. Услышав положительный ответ, аферистка рассказала о прошедшем суде, после которого всем покупателям выплачивается компенсация за некачественный товар.

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