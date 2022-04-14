Кемерово, 14 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В кемеровском Калтане тепличный комплекс, фермерское хозяйство и пекарня заявили о готовности наращивать производство в целях импортозамещения. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Сейчас мы должны приложить все усилия для налаживания импортозамещения, чтобы не пострадал бизнес, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Штаб по импортозамещению в Кузбассе работает в оперативном режиме, решая все поступающие вопросы, кроме того, мы будем налаживать сотрудничество с другими регионами. Такое взаимодействие сейчас позволит создать новые бизнес-процессы и улучшить экономическую ситуацию. Важно, чтобы освободившиеся в результате санкций ниши занимали наши производители».

По официальным данным, калтанский тепличный комплекс в год выращивает более 700 тысяч тонн огурцов, томатов и свежей зелени. Фермер из села Сарбала разводит овец, баранов, коров, свиней и коз — планируется увеличить поголовье овец до 100 голов. В калтанской хлебопекарне в 2022 году планируется расширение производства.