Пхеньян, 14 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Посол России в КНДР Александр Мацегора опроверг сообщения о том, что Москва якобы просила Северную Корею о поставках ракетной техники и вооружений, а также визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну.

Twitter: @RusEmbDPRK Александр Мацегора. 70-летие установления дипломатических отношений между КНДР и СССР в Пхеньяне

«Министр обороны России Сергей Шойгу никогда не посещал КНДР, за последние два года в Пхеньяне вообще не было ни одной российской делегации. Россия за всю историю наших отношений ни разу не обращалась к северокорейской стороне с просьбами о поставке ракетной либо любой другой военной техники и снаряжения», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, даже само предположение о возможности просить северокорейские власти «либо другую страну помочь нам с оружием звучит просто нелепо».