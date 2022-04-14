Салехард, 14 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 14 апреля за сутки госпитализировали 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 56 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 57 ямальцев. Заразился коронавирусом 36 человек — на три меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 апреля зарегистрировано 136 137 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 343 человека, 1038 скончались.