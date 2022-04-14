* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:49 — REGNUM Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал необоснованным сообщение New York Times об убийствах членами движения военнослужащих бывшего правительства Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

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По данным New York Times, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили или похитили около 500 бывших военнослужащих и чиновников за первые шесть месяцев своего правления в Афганистане.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал в Твиттере: »Исламский Эмират объявил всеобщую амнистию, и ни один моджахед не имеет права мстить кому-либо».

По словам Муджахида, New York Times публикует такие сообщения для разжигания вражды среди афганцев.

Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отрицали обвинения в преследовании, пытках и убийствах служащих бывшего правительства.

Видео пыток бывших военнослужащих

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, в сети время от времени появлялись видеоролики, на которых боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали служащих бывшего правительства, особенно силовиков. В некоторых случаях тела бывших силовиков находили после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забирали их прямо из дома.

Около двух месяцев назад в уезде Фархар провинции Тахар бывший сотрудник национальной службы безопасности Афганистана, вернувшийся из Ирана, был незамедлительно задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убит после пыток на заднем дворе своего дома.

New York Times сообщает, что по меньшей мере 500 бывших военнослужащих и чиновников были убиты или пропали без вести в течение первых шести месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В очерке газеты говорится о судьбе военных, которые были обмануты амнистией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после установления личности были арестованы и подвергнуты пыткам, а некоторые из них были убиты.

В некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняли в убийствах членов движения, поступивших самовольно и по личным мотивам, но расследование New York Times показывает, что убийства служащих бывшего правительства, особенно военных, были преднамеренными.

В конце 2021 года международная организация «Хьюман Райтс Вотч» сообщила в своём отчёте, что ряд бывших силовиков были убиты или исчезли после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в стране.

Согласно отчёту, более 100 бывших солдат, полицейских или сотрудников национальной безопасности были убиты или пропали без вести в четырёх из 34 провинций Афганистана.