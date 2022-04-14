Москва, , 12:46 — REGNUM В 2022 году в России может вырасти число сотрудников, занятых в сфере гостеприимства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

Туризм Russkiydom.su

По её словам, от того, насколько удачно пройдёт курортный сезон в России зависит не только то, как хорошо отдохнут граждане, но и состояние экономик ряда регионов страны. Вместе с тем, в Ростуризме ожидают, что количество работников, занятых в сфере туризма, увеличится на 400 тыс. человек.

«В прошлом году 2,3 млн человек работало в отрасли. В этом году мы, по планам, хотели бы нарастить этот показатель. В этом году количество людей, которые будут работать в сфере гостеприимства составит 2,7 млн человек», — сказала Догузова.

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