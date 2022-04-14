Москва, 14 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская прокомментировала данные о задержании на Украине якобы её бывшего мужа.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

По информации украинских СМИ, в Одессе задержан глава фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимир Клименко, которого в публикациях назвали бывшим мужем заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской.

Читайте также: Наталья Поклонская — лоббист интересов Украины?

«С человеком, которого называют моим «бывшим мужем» задержанным сотрудниками ДБР в Одессе, не знакома», — отреагировала Поклонская.