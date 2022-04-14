Таллин, 14 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Эстонского государства Алар Карис заявил, что только «поражение России в ходе специальной операции на Украине вернет мир в Европу, поскольку, по его словам, европейская безопасность неразрывно связана с Украиной».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщила канцелярия президента Эстонии. Карис побывал 13 апреля в столице Украины вместе с коллегами Анджеем Дудой (Польша), Гитанасом Науседа (Литва) и Эгилсом Левитсом (Латвия).

«Западные страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. Это нужно сделать быстро. Украина нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности на суше, в воздухе и на море», — заявил президент Эстонии. Он убежден, что «сейчас путь к миру возможен только через достигнутые на поле боя успехи».

Карис сообщил Зеленскому, что Эстония уже оказала Украине военную помощь в размере одной трети годового оборонного бюджета (военный бюджет Эстонии в 2022 году составил 748 млн евро – ИА REGNUM).

«Кроме того, мы являемся решительными сторонниками введения в отношении России четких и эффективных экономических санкций. Уже введенные санкции и следующие за ними должны помочь остановить Россию», — подчеркнул президент Эстонии на встрече с Зеленским в Киеве.