Калуга, , 12:48 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы семь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 46 человек. Днём ранее, 13 апреля, в регионе было также зарегистрировано 57 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 199 человек, 98 169 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 438 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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