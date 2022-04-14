Краснодар, 14 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковид-стационары за сутки доставили 109 новых пациентов, данные на 14 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 112 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 255 случаев заражения коронавирусом, это на 47 случаев меньше, чем накануне.

«В Краснодаре выявили 59 случаев, в Брюховецком районе – 20, в Абинском и Северском районах – 14, в Анапе и Туапсинском районе – по 12, в Сочи и Новороссийске – по 11», уточнили в региональном оперативном штабе.

В общей сложности за период пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 255 224 случая заражения коронавирусом, выздоровели 241 940 человек. Скончались 10 778 пациентов. В ковид-стационарах остаются 1 178 пациентов, 54 человека находятся на ИВЛ, один пациент на ЭКМО.