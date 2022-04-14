Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области пока не входит в число сибирских регионов, где открыт пожароопасный сезон. Об этом сообщило областное управление МЧС РФ.

Травяной пожар Pxhere.com

При этом в Новосибирской области, как и в Омской области и Красноярском крае, ожидается наибольший риск угрозы распространения огня на населённые пункты и объекты экономики.

«Сотрудники МЧС России готовы к этому, осуществляя превентивные меры по недопущению наихудшего сценария развития оперативных событий», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сибири началась борьба с ландшафтными пожарами, специалисты МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

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