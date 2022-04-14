Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM В Северной столице возбудили первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом, запрещенным в России, сообщили 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Баллоны с «веселящим» газом. пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Напомним, рейды по ночным клубам Петербурга, где чаще всего подпольно продают опасный газ, полицейские проводят систематически на протяжении нескольких лет. 13 апреля на очередном выезде сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего уроженца Молдавии.

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По данным оперативников, этот мужчина является членом группы торговцев закисью азота, одурманивающим газом, который запрещен в России к свободной продаже. Как рассказали в Главке МВД, злоумышленники с апреля 2021 года наладили поставки «веселящего» газа в семь ночных клубов на «барных» и «клубных» улицах Думская и Ломоносова. В настоящий момент выясняются масштабы нелегального бизнеса, источники приобретения запрещенного вещества, устанавливаются иные участники противоправной деятельности.

«Уже сейчас есть понимание о десятках поставленных в ночные заведения газовых баллонов и сотнях тысяч рублей дохода. При этом, по данным полиции, «веселящий» газ приобретался в других регионах страны», — отметили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В рамках уголовного дела задержанному предъявлено обвинение», — добавили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неоднократных происшествиях совершенных людьми под действием «веселящего» газа, в том числе и смертельных ДТП в центре Петербурга.

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