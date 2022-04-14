Пятигорск, Ставропольский край, 14 апреля 2022, 12:40 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против тренера спортшколы, который заходил голым в душевую, где мылись его юные воспитанницы. Об этом факте рассказала родителям ученица третьего класса, те обратились в правоохранительные органы. Тренер был отстранен от занятий с детьми, в спортшколе города Пятигорска проводится внутреннее расследование, пишет «АиФ-СК».
По данным издания, в школе занимаются спортом дети от пяти до 17 лет, всего около 600 человек. Кто из них оказывался в душе вместе с тренером, устанавливают в настоящее время следователи.
Стоит отметить, что официальной информации о данном факте на сайтах правоохранительных органов пока нет. Между тем инцидент вызвал широкий резонанс в соцсети. Жители края возмущены случившимся и ждут справедливого наказания для тренера и оценки работы руководства с педагогическим составом.