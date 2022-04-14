Пятигорск, Ставропольский край, 14 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против тренера спортшколы, который заходил голым в душевую, где мылись его юные воспитанницы. Об этом факте рассказала родителям ученица третьего класса, те обратились в правоохранительные органы. Тренер был отстранен от занятий с детьми, в спортшколе города Пятигорска проводится внутреннее расследование, пишет «АиФ-СК».

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«В территориальном следственном отделе СКР по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит «АиФ-СК» слова представителя управления краевого Следкома.

По данным издания, в школе занимаются спортом дети от пяти до 17 лет, всего около 600 человек. Кто из них оказывался в душе вместе с тренером, устанавливают в настоящее время следователи.

Стоит отметить, что официальной информации о данном факте на сайтах правоохранительных органов пока нет. Между тем инцидент вызвал широкий резонанс в соцсети. Жители края возмущены случившимся и ждут справедливого наказания для тренера и оценки работы руководства с педагогическим составом.