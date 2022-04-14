Москва, 14 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В России цены на продукцию черной и цветной металлургии заметно снизились и стали сбалансированными, заявил 14 апреля замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Металлургия

«Да, мы можем говорить о заметном снижении цен на продукцию черной и цветной металлургии», — сказал он журналистам.

Евтухов подчеркнул, что конечная цена на металлопродукцию на сегодняшний день является сбалансированной.

«И именно этот (достигнутый в результате совместной работы Минпрома и отрасли) уровень цены и следует брать за отсчет при расчете новых государственных и муниципальных проектов и при частном строительстве», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,7%.

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