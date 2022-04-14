Париж, 14 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, число госпитализированных пациентов продолжает расти и приближается к 25 000 человек, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности в больницах сейчас находятся 24 778 пациентов c COVID-19. Среди этих пациентов 1650 человек находятся в реанимации, то есть на 179 человек больше, чем днем ​​ранее.

За сутки от COVID-19 умерли 134 человека. Во Франции также выявили 146 426 случаев заражения коронавирусом за сутки.

С момента своего пика в начале апреля эпидемия коронавируса во Франции находится на плато.

Как сообщало ИА REGNUM, после Страсбурга кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон отправится в Гавр 14 апреля за поддержкой сторонников экологических партий.

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