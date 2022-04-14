Восточный Иерусалим, Палестина, 14 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Военизированная группировка ХАМАС объявила о начале мобилизации своих сторонников для защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом 14 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

Иерусалим

По последним данным, группировка планирует защитить территорию мечети от возможных провокаций со стороны еврейских радикалов в день иудейского праздника Песах, который в этом году пройдёт 15 апреля.

«Мы мобилизуем массы наших сторонников во всех частях нашей оккупированной палестинской земли, чтобы отправиться в Аль-Аксу окружить ее, чтобы защитить от израильских поселенцев», — говорится в сообщении.