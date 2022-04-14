Тюмень, 14 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 295 вылеченных ковидных пациентов, и 44 госпитализированных с COVID-19. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 14 апреля коронавирус выявили у 166 тюменцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 апреля коронавирус выявили у 188 713 человек, выздоровели 181 645 пациентов, скончались 4273 (на три человека больше, чем днём ранее).