Уфа, 14 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Четыре сообщения о подтоплении территорий талыми водами поступило за сутки в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

Сообщается, что по всем случаям было организовано адресное реагирование. Специалисты расчистили системы водоотведения и провели работы по раскопке дополнительных водоотводных каналов. В результате расчистки заторы были устранены.

Отмечается, что на контроле у сотрудников спасательного ведомства находятся две ситуации, связанные с подтоплением двух автодорог в Иглинском районе селе Иглино и в Демском районе СНТ «Альбатрос» и «Козарез».

В садовом товариществе «Козарез» находятся восемь человек. Они отказались от эвакуации.

Спасатели также держат на контроле затопленный участок дороги к пешеходному мосту в населенном пункте Пятилетка Иглинского района. В деревне живут 191 человек, включая 31 ребенка. Здесь расположены 122 дома. Сотрудники спасательного ведомства обошли каждый двор. Жалоб от населения они не получили. Люди обеспечены продовольствием и лекарствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реках в Башкирии подрывают лед для недопущения образования заторов.