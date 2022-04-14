* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 12:37 — REGNUM В афганской провинции Тахар между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло боестолкновение. Источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе столкновений в уезде в Чах Аб были убиты три талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство kropekk_pl

По их словам, отряд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирался разоружить двух командиров, два дня назад вступивших в столкновение между собой в уезде Чах Аб, но натолкнулся на сопротивление.

Пока неясно, были ли погибшие из местных формирований талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или военнослужащими карательного отряда.

Источник добавил, что ситуация в уезде вызывает тревогу, а уездный центр находится на военном положении. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, два дня назад в этом районе произошло столкновение между местными командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого погибли четверо боевиков движения.