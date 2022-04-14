Белград, , 12:36 — REGNUM Сейчас Россия должна довести до конца спецоперацию на Украине, а потом — восстанавливать доверие тех народов, чье уважение к себе наша страна растеряла за 1990-е и начало 2000-х, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 апреля, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на последовательную позицию Сербии по отношению к России в рамках международных организаций. Так она прокомментировала голосование представителя Сербии за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека — которое, по словам президента Сербии Александра Вучича, объясняется давлением и шантажом со стороны Запада.

«Как и многих граждан России, тот факт, что Сербия недавно вместе с США и их союзниками проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека, вызвал у меня раздражение. Но я вспомнил 1990-е годы. Ельцин тогда тоже много чего заявлял о российско-сербской дружбе. Но ни в годы войны в бывшей Югославии, ни во время войны НАТО против Сербии Россия как государство реально — так, как должен был бы сделать настоящий друг, — сербам не помогла. Так, как надо было их поддержать, не поддержала.

Я очень хорошо помню тот стыд, который испытывал то от бравады, то от невнятности Ельцина, когда он вещал о нашей политике на Балканах. От требований, которые через Черномырдина в 2000 году были переданы Слободану Милошевичу. От сдачи Милошевича Западу, который президента Сербии в тюрьме Гаагского трибунала убил. От бесславного завершения в 2003 году нашего военного присутствия в Сербии, в частности от того, что именно так закончился славный рейд российских десантников в Приштину. Да много ещё от чего…

Сейчас мы кое-что из сделанного тогда исправили, но многое ещё предстоит сделать. А есть вещи, которые исправить уже не получится.

Одним словом, когда у кого-то появляется желание укорять руководство Сербии, и тем более сербов, в непоследовательности их поддержки России, говорить, что такое поведение непростительно и так далее, надо задать себе вопрос: а Ельцина-то и всё остальное сербы нам простили?

Что же до национальных интересов, которые упомянула, говоря о Сербии, Захарова, то, как мы знаем, ещё совсем недавно и руководство нашей страны ставило во главу угла своей внешней политики принцип прагматизма. Проголосовав по второстепенному вопросу в ООН так, как от него требовал Запад, президент Вучич повел себя прагматично.