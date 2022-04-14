Москва, , 12:32 — REGNUM Америка продолжит раздавать обещания о замещении российского импорта энергоресурсов поставками из других стран, в том числе собственными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал информацию о том, что Вашингтон призывает своих союзников и партнеров не расширять закупки энергоресурсов у России.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У США есть ряд отработанных инструментов для принуждения союзников и сателлитов к следованию в фарватере внешней политики Америки. Начиная от воздействия через международные и межправительственные организации, до прямого экономического и политического шантажа, а также намеков на поддержку оппозиционных партий и кандидатов на грядущих выборах в отдельных странах, — сказал Понкратов. – Если рассматривать исключительно экономические рычаги, то США продолжит раздавать обещания о замещении российского импорта энергоресурсов поставками из других стран, в том числе собственными. Хотя это невозможно ни ресурсно, ни логистически, ни технологически».

Как пояснил эксперт, например, нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в определенных объемах нефти определенного качества и почти невозможно перестроить техпроцессы на работу на иные виды черного золота.

«К примеру, заместить объемы экспортируемой Россией нефти марки Urals, которая является тяжелой и высокосернистой, можно только поставками соответствующих сортов нефти из Ирака и Венесуэлы – стран, где хорошо помнят недавние уроки демократии от США, — сказал Понкратов. — В случае со странами «золотого миллиарда» США остается уповать на инертность европейских политиков, исповедующих внутриблоковое мышление стран – членов НАТО, а также раздувать антироссийскую риторику и усиливать образ России как страны-агрессора, ради сдерживания которой союзники США должны забыть о своих мелких амбициях вроде уровня жизни граждан, экономического роста, продовольственной и энергетической безопасности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов отметил, что США поняли, что даже государства ЕС, отравленные антироссийскими настроениями, проявляют осмотрительность, когда встает вопрос об отказе от закупок российских сырья и энергии.

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