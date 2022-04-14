Донецк, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике на освобождённых территориях оказали медицинскую помощь 1150 пациентам. Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«13 апреля Министерством здравоохранения ДНР на освобождённой территории оказана медицинская помощь более чем 1150 пациентам», — рассказали в штабе.

Уточняется, что Волновахе работаю ЦРБ и горбольница, а также центр медико-санитарной помощи, в Мангуше за сутки прооперировали десять пациентов. В населённые пункты, где медицинские учреждения пока не открыты, для оказания помощи населению выезжали врачи.