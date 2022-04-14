Красноярск, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Красноярска полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в букмекерской конторе. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в краевом ГУ МВД.

Эмблема МВД

По данным ведомства, наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии доставил в полицию красноярца 1990 года рождения с охолощенным пистолетом.

Установлено, что утром мужчина зашёл в букмекерскую контору в Октябрьском районе Красноярска. Там у него произошёл конфликт с администратором из-за отказа регистрации его ставки. В ходе конфликта он продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. При этом он не высказывал угроз и не применял оружие.

Девушка-администратор нажала тревожную кнопку. Задержанного доставили в полицию. У него изъяли пистолет и холостые патроны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соликамске Пермского края кассир букмекерской конторы окажется на скамье подсудимых.

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