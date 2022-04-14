Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Актёр Ченнинг Татум отказался работать с актрисой Тандиве Ньютон, звездой сериала «Мир Дикого Запада». Об этом 14 апреля сообщает The Sun, ссылаясь на источники.

Скриншот с YouTube Ченнинг Татум

По словам инсайдеров, Татум и Ньютон начали спорить на съёмочной площадке фильма «Супер Майк: Последний танец». Причиной их конфликта стал инцидент на «Оскаре 2022». «Они поссорились из-за фиаско на «Оскаре «. Я был на съемочной площадке. Я наблюдал за ней и наблюдал за ним. Это был напряженный обмен словами, но когда он обострился — Ченнинг сел в машину и исчез. После ссоры он просто сказал: «Я с ней больше не работаю». Поскольку он продюсер и это его фильм, она не будет сниматься», — рассказал один из источников.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года на церемонии вручения премии «Оскар» актёр Уилл Смит дал пощёчину комику Крису Року. Причиной стала шутка Рока в адрес короткой стрижки жены артиста, которая страдает от алопеции.