Брянск, 14 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли семь человек, оглашён в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

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На скамье подсудимых находилась женщина 1989 года рождения. В начале октября 2021 года на автодороге Брянск – Смоленск – Жирятино она за рулём Mitsubishi выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai. От удара вторая машина также вылетела на противоположную сторону дороги и столкнулась с «Ладой».

В результате аварии на месте и в больнице скончались водитель и пассажир Hyundai, а также водитель и четыре пассажира «Лады».

Виновной назначено четыре года пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ей три года управлять транспортными средствами

Приговор ещё не вступил в законную силу.