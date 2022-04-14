Москва, 14 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В случае создания Евразийского суда по правам человека, такой инструмент мог бы стать эффективным инструментом на фоне того, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью себя дискредитировал. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

В сообщении отмечается, что предложение председателя Ассоциации юристов России (АЮР) Сергея Степашина о том, чтобы создать Евразийский суд для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека, требуется внимательно рассмотреть.

«Этот институт может стать эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса», — говорится в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель АЮР Сергей Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека, так как ЕСПЧ никак не реагирует на жалобы республик Донбасса.