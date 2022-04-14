Москва, , 12:29 — REGNUM Шествие «Бессмертный полк» может состояться на освобождённых территориях Украины при условии безопасности его участников. Об этом заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Форма проведения шествия зависит, опять же, от множества местных условий, какова будет там военно-политическая обстановка на тот момент, в каждом регионе Украины. <…> Поэтому мы это дело приветствуем. И если там будет обеспечена безопасность участников этого движения, конечно, оно состоится», — сказал Макаров.

По его словам, акция может пройти на данных территориях «с душевной радостью и теплотой».