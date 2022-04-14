Москва, 14 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Стали реже пользоваться личным автотранспортом 33% автомобилистов в России. Чаще готовы отказываться от автомобиля в пользу общественного транспорта москвичи, чем жители других городов — 40% против 32%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Планируют сэкономить на приобретении новых шин для своего автомобиля 43% и на техобслуживании — 42%) Чаще других намерены экономить на техобслуживании своих машин молодые водители 18-24 лет (53%) и автовладельцы-мужчины — 46% против 33% среди женщин.

Заявили, что стали более внимательными на дороге из-за опасений попасть в ДТП, 62% автомобилистов. Основные причины — значительное подорожание ремонта автомобиля, дефицит автозапчастей и ожидание роста стоимости страхового полиса.

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство автомобилистов в России (88%) не готовы использовать велосипед как основной вид транспорта.

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