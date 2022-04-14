Багдад, , 12:34 — REGNUM Отряды иракского антиамериканского сопротивления атаковали конвой армии США в одном из районов Багдада. Об этом 14 апреля сообщает Sabereen.

Бомбардировка Ирака (сс) The U.S. Army

По данным журналистов, на пути следования колонны военной техники было приведено в действие управляемое взрывное устройство.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок, которая распространила в сети видеозапись нападения. На ней запечатлен момент взрыва одного из транспортных грузовых автомобилей, перевозившего военное имущество армии США.

В Пентагоне нападение не прокомментировали. Сообщений о потерях в рядах армии США не поступало.