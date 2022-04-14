Москва, 14 апреля 2022, 12:26 — REGNUM Запад, который присвоил себе «титул светоча демократии», сам грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по «обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации, включая информацию, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа». Об этом 14 апреля в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности, Запад объявил стране тотальную гибридную войну.
Российский министр также напомнил про эру международных договорённостей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мир вошёл в новую эру холодной войны, последствия которой будут длиться десятилетиями.
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