Москва, , 12:26 — REGNUM Запад, который присвоил себе «титул светоча демократии», сам грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по «обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации, включая информацию, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа». Об этом 14 апреля в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности, Запад объявил стране тотальную гибридную войну.

«Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам по сути дела тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», — уточнил Лавров.

Российский министр также напомнил про эру международных договорённостей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех.

«В 1990–1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех», — сказал Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мир вошёл в новую эру холодной войны, последствия которой будут длиться десятилетиями.

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