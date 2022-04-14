Ярославль, 14 апреля 2022, 12:28 — REGNUM В Ленинском районном суде Ярославля за обман дольщиков осудили руководителей строительной фирмы ООО «Версаль». Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Нанесённый ущерб оценили на сумму свыше 44 миллионов рублей. Всего в деле значатся 20 потерпевших. По итогу разбирательства Акопяну Грачья назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Анастасия Чуранова получила 4 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч рублей. При этом реально отбывать наказание она начнёт только после того, как её ребёнку исполнится 14 лет.
Приговор в законную силу не вступил, сторона защиты уже подала апелляционные жалобы.