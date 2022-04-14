Кемерово, 14 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Госучреждение «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса» 5 мая 2022 года планирует выбрать исполнителя на контракт по разработке документации и строительству футбольного манежа в Новокузнецке. Стартует тендер с начальной ценой 1 040 541 500 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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По контракту размер аванса составит 1%. Работы планируются в рамках госпрограммы «Физическая культура и спорт Кузбасса» на 2021–2024 годы».

В задачи победителя входит подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также непосредственно строительство и поставка оборудования.

Работы должны быть завершены до 1 мая 2024 года.

«Манеж предназначен для соревнований регионального уровня по футболу, тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов», — уточнятся в документации.

В составе манежа предусмотрено футбольное поле размером 50×70 метров с трибунами вместимостью не менее 400 зрительских мест, медицинский центр, вспомогательные помещения, помещения спортивно-тренировочного назначения.

Местом выполнения работ указана улица Тореза в Новокузнецке.