Сеул, 14 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor удостоен трех наград World Car Awards (WCA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Hyundainews.com Hyundai Ioniq 5

Согласно опубликованным данным, электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 удостоен награды «Всемирным автомобилем года». Известно, что за данную награду также боролись электрический седан Kia EV6 и внедорожник Ford Mustang Mach-E.

Кроме того, южнокорейский электромобиль также был удостоен награды «Всемирный автомобильный дизайн года» и «Всемирный электромобиль года».

Отмечается, что в категории «Всемирный электромобиль года» Ioniq 5 обошёл седан Mercedes-Benz EQS и спортивный автомобиль Audi e-tron GT.