Саратов, , 12:24 — REGNUM В Саратовской области выявили за сутки 248 случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 77 пациентов, выписали по выздоровлении 306 человек. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего подтверждено 245 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 236 829 пациентов.

На стационарном лечении находятся 625 человек, на амбулаторном — 2511.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5893 человека, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, майская волна заболеваемости COVID-19, которую прогнозируют специалисты, будет фактически такой же, как волна, вызванная штаммом «Омикрон» — высокая заразность вируса компенсируется лёгкостью протекания болезни.

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